Gás de cozinha Preço médio do gás de cozinha cai 1,4% em Campo Grande, aponta pesquisa Produto de 13 kg pode ser encontrado entre R$ 55 e R$ 85 na Capital, segundo o levantamento da ANP

O preço médio do gás de cozinha, de 13 kg, apresentou queda na última semana em Campo Grande e pode ser encontrado por R$ 55, de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O valor do produto teve redução de 1,4% na pesquisa realizada entre 18 e 24 de novembro, em comparação com o levantamento anterior, feito entre 11 e 17 do mesmo mês.

Na pesquisa anterior, a Capital apresentou média de R$ 70,49, enquanto neste último levantamento apresentou média de R$ 69,49. O valor máximo registrado nos 55 estabelecimentos pesquisados em Campo Grande foi de R$ 85.

A média estadual registrou alta de 0,05% para o consumidor. Neste levantamento, o preço médio do gás de cozinha foi de R$ 72,65, 3 centavos a mais que na pesquisa anterior.

O município com a média mais alta apresentada foi Corumbá, onde o produto é encontrado por R$ 90. O valor mais barato do Estado foi registrado em Três Lagoas, custando R$ 54.

Conforme a ANP, foram pesquisados 114 estabelecimentos de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.