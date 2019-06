ECONOMIA Preço sobe e gasolina atinge média de R$ 4,30 nas bombas em MS Litro do etanol também sofreu aumento de 0,55%. Só Diesel apresentou queda de 1,17%

Foto: Kísie Ainoã/Arquivo/Campo Grande News

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), divulgou hoje (25) levantamento de pesquisa realizada entre 16 e 22 de junho. A gasolina aparece com alta de 0,16%, atingindo R$ 4,301 o litro. Na semana anterior, de 9 a 15, o combustível havia apresentado média de R$ 4,294.

A Capital de MS acompanhou a tendência, com acréscimo de 0,91%, fechando o período a R$ 4,206. O litro mais barato também foi encontrado em Campo Grande, por R$ 4,089, enquanto o mais caro estava em Três Lagoas quase R$ 5 (4,897).

Conforme a pesquisa, teve aumento também de 0,55% no preço do litro do etanol, que custa nas bombas R$ 3,457.

O diesel seguiu caminho oposto e fechou em queda de 1,17%. O preço médio registrado no Estado foi de R$ 3,628.

Em Campo Grande a redução foi de 0,83%, média de R$ 3,572. Desta vez, o litro mais caro foi registrado em Nova Andradina, chegando a R$ 3,949. Na Capital, o mais barato ficou em R$ 3,390.

A ANP pesquisa semanalmente estabelecimentos de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.