Ameaça Prédio do INSS é evacuado após ameaça de bomba

O prédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em Campo Grande foi evacuado no início da tarde desta segunda-feira (8/4) após ameaça da existência de uma bomba na unidade, localizada na rua 26 de Agosto, região central da Capital.

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), PM (Polícia Militar) e PF (Polícia Federal) estão no local e fazem uma varredura do prédio, segundo o jornal Midiamax. O local possui cinco andares, térreo e estacionamento que passam por vistoria pelas equipes.

A polícia disse que as primeiras informações são de que um trabalhador, que teve o benefício negado por duas vezes, ameaçou servidores do local. A ameaça de jogar uma bomba no prédio assustou e a gerência de Brasília foi avisada, que acionou as autoridades policiais.