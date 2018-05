Clima Predomínio de Sol é previsão desta terça-feira em MS "17ºC (mínima) / 28ºC (máxima) na Capital"

Esta terça-feira (29.5) terá predomínio de sol em Mato Grosso do Sul e sem expectativa de chuva. A temperatura fica alta e nas horas mais quentes do dia a umidade do ar diminui de forma significativa, já atingindo estado de atenção – de 20% a 80%.

A temperatura no Estado deve variar de 14ºC a 32ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

• Bonito – 14°C (mínima) / 24ºC (máxima)

• Campo Grande – 17ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

• Corumbá – 19ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

• Coxim – 16ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

• Dourados – 12ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

• Naviraí – 14ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

• Nova Andradina – 15ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

• Ponta Porã – 15ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

• Três Lagoas – 15ºC (mínima) / 31ºC (máxima)