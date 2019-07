REGULAMENTAÇÃO Prefeito aprova lei que proíbe uso de Narguilé em locais públicos de Campo Grande Quem descumprir a lei pagará R$ 500 de multa

Consumo continua permitido em casas noturnas Foto: Tero Queiroz

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), aprovou nesta quinta-feira (11), lei que proíbe o uso de Narguilé em locais públicos no município.

O projeto é de autoria do vereador Delegado Wellington (PSDB), a nova regulamentação torna proibido o uso de Narguilé em locais como praças, áreas de lazer, ginásios e espaços esportivos, escolas, bibliotecas, espaços de exposições e qualquer local onde houver concentração e aglomeração de pessoas, habitualmente dedicadas à prática esportiva.

A lei publicada hoje no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), explica ainda que continua permitida uso do Narguilé em tabacarias e congêneres com ambientes específicos para a prática do uso, como casas noturnas destinadas à realização de shows e eventos.

Uma ressalva no projeto lembra que a venda do produtos à menores de 18 anos é proibida.

Quem não cumprir a lei pagará multa de R$ 500, o valor dobra se repetida o uso do produtos nos locais proibidos. Os valores arrecadados em multas, serão revertidos a campanhas educacionais sobre o uso e consumo de Narguilé.

