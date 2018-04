Desenvolvimento Prefeito aprova três projetos do Prodes e empresas garantem 87 novas vagas de trabalho "De acordo com as regras do programa, empresários interessados em ampliar ou construir novos empreendimentos podem requerer descontos no IPTU"

Prefeito sanciona hoje projetos para incentivo fiscal a três empresas Foto: Reprodução/Paulo Francis/Arquivo

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) sanciona, nesta sexta-feira (6), três projetos do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social). O evento ocorre às 8h30 no gabinete do prefeito.

A previsão é que as empresas incentivadas invistam R$ 18 milhões e criem 87 empregos na Capital. As propostas foram encaminhadas, em novembro do ano passado, para a Câmara Municipal e contemplam a Casa das Sementes, Fertiquímica e a Distribuidora de Alimentos Ikeda Ltda.

De acordo com as regras do programa, empresários interessados em ampliar ou construir novos empreendimentos podem requerer descontos no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). O pedido é previamente avaliado pelo Codecon (Conselho de Desenvolvimento Econômico), passa por análise dos vereadores - uma vez que trata-se de renúncia fiscal - e depois pela sanção do prefeito.