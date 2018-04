Infraestrutura Prefeito autoriza reforma na rotatória da Gury Marques e cumpre promessa de campanha "As obras terão início ao término de palnejamentos, afirma prefeito"

Foto: André Bittar

Na manhã de hoje, terça-feira (24), foi assinada pelo Prefeito Marquinhos Trad a ordem de serviço dos trabalhos que serão realizados no reordenamento do trânsito da Rotatória da Coca Cola. Assim como as rotatórias da Mato Grosso com a Nelly Bacha, a rotatória da Gury Marques com a Interlagos, vai passar por um processo de colocação de semáforos, para coibir acidentes.

Enquanto assinava o documento de autorização de início das obras, o prefeito Marquinhos Trad, disse que primeiramente será realizado um estudo técnico de viabilização, planejamento e orçamento, e somente depois será iniciada a física.

“O dinheiro já está reservado. Após o estudo técnico, começa a obra. Hoje as equipes já estão se direcionando com drone, com tecnologia, mensurando a passagem de veículos nas quatro laterais, para saber os tipos de semáforos que serão colocados e tempo necessários para cada via, principalmente, nos horários de pico”, explicou o gestor.

Segundo o gestor, o recurso é próprio é vem da própria Agência Municipal de Transporte e Trânsito – com a arrecadação do IPVA e multa – e também da fonte 1 da Prefeitura de Campo Grande.

Janine Bruno, então diretor presidente da Agetran, ressaltou a importância do ato. “Esse é mais um daqueles momentos muito esperado. Vocês que acompanharam todo o processo da Mato Grosso, agora estão entrando no segundo ponto, que é a famosa rotatória da Coca Cola. Nós vamos solucionar isso através desta ordem de serviço. Todos os recursos utilizados são do Município. Nossa expectativa é concluirmos até setembro, solucionando de vez o problema daquela região”, afirma Janine.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador João Rocha, a Prefeitura avança no sentido de solucionar um problema emblemático da Capital.

“Todos nós aqui sabemos das questões ali daquela rotatória. Os recursos são poucos, a economia é grande, mas a gestão do dinheiro com eficácia e eficiência faz com que muitas coisas aconteçam. E assim tem sido feito”, explica.

Já a vereadora Dharleng Campos agradeceu, em nome da população.

“O quanto aquela rotatória é importante pelos acessos aos vários bairros que são ligados a ela, universidades, saída e entrada da nossa cidade. O quanto que o fluxo ali é grande. Então em nome da população, eu agradeço”, declarou a vereadora Dharleng Campos.

Já o vereador Chiquinho Telles, que mora na região, recordou que o pedido é antigo, e somente agora está sendo atendido.

Foto: André Bittar

“Essa rotatória é pedido ainda de quando o senhor era deputado, [falando à Marquinhos] tentamos recurso. Prometeram tudo ali, até viaduto, e agora o senhor, em um ato mais simples, vem solucionar essa questão que aflige a população há anos naquela região”, comemora.

Para finalizar, o vereador João César Matogrosso pontuou que a medida faz parte do plano de governo de Marquinhos Trad.

“Desde o começo do mandato o senhor vem cumprindo promessa de campanha, de resolver esses gargalos, para as pessoas que muitas vezes perdem horas e horas ali no seu ir e vir. Em tempos de crise, é preciso ter responsabilidade com o dinheiro público e acima de tudo criatividade”, pontuou.

A opção de instalar rotatória, em vez de um viaduto, levou em conta, de acordo com o diretor da Agetran, o custo muito menor da intervenção (com a mesma eficácia) e a maior rapidez na implantação.

Finalizada essa obra, na sequência, haverá intervenções semelhantes nas rotatórias das avenidas Tamandaré com Euler de Azevedo; Três Barras com Marquês de Lavradio; Joaquim Murtinho com Ceará e Eduardo Elias Zahran com Joaquim Murtinho.