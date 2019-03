Sedesc Prefeito confirma Herbert Assunção como secretário da Sedesc Marcos Trad disse que decisão foi motivada por questões técnicas

Amigo do juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT), Herbert Assunção vai assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedesc). O novo secretário chegou a ser cogitado para vice do juiz, nas eleições para Governo do Estado de 2018. “Sou amigo deles (Odilon pai e filho) , mas não estou junto com eles, entramos na politica juntos e saímos juntos, de cabeça erguida, estou sem partido”, declarou o Assunção.

O novo secretário escolhido pelo líder do Exevutivo municipal, Marcos Trad (PSD), disse que a decisão do prefeito foi motivada por questões técnicas. “Não atuo na dimensão política”, justificou. Assunção especificou também a maneira como vai atuar na Sedesc. Ele disse que o prefeito pediu para que seja feito diagnóstico da secretaria e que se tenha atenção voltada para os empreendimentos que serão instalados no município.

O novo secretário salientou que vai trabalhar para que os projetos do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes) sejam acelerados. Atualmente, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento por onde passam os projetos que são encaminhados para a Sedesc é o vereador Odilon de Oliveira Junior. Por esse motivo, foi ventilado a ida do pai e do filho para o partido do prefeito. “Os convites para partidos sempre existiram e quanto mais se aproxima da eleição municipal mais se acaloram as discussões e os convites. Eu estou aguardando um posicionamento dele (juiz Odilon) se deseja permanecer no partido ou mudar para outra legenda”, disse acrescentando que caso o pai mude de legenda ele deve seguir junto.

Por meio de nota, o juiz federal aposentado descartou assumir qualquer cargo público e reafirmou que ainda não sabe se deve ou não continuar no PDT, sigla pela qual disputou o cargo de governador de Mato Grosso do Sul. No pleito Odilon perdeu para Reinaldo Azambuja (PSDB).

Indagado sobre quem seria o assessor jurídico da Sedesc, Herbert Assunção disse que ainda não está definido o nome. A informação de bastidores é de que realmente o juiz Odilon não será convidado para o cargo. “Vamos definir a estrutura toda ainda”, finalizou Assunção sem citar nomes.