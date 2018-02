Após estudo Prefeito diz que nova cobrança de taxa do lixo deve começar em abril 'A prefeitura deu a chance para os cidadão que desejavam a restituição pegassem o dinheiro de volta'

Foto: Reprodução/TV Morena

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD), voltou a falar da polêmica taxa do ixo em entrevista para a Nova Rádio Globo Campo Grande, na manhã de hoje, quarta-feira (28). A cobrança que já passou por uma fase extremamente problemática, agora está em fase de estudo de valor que a cobrança se inicie em abril. “O término dos estudos da comissão deve acontecer já nessa primeira semana de março para que nós possamos enviar o recado à Câmara e rodar os novos carnês”, comentou Trad sobre a programação.

A taxa do lixo passa por uma nova análise em decorrência do equívoco na cobrança do valor unido ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A prefeitura deu a chance para os cidadão que desejavam a restituição pegassem o dinheiro de volta, estes receberão o carnê a partir de abril. Aqueles que não quiseram a devolução do pagamento ficam em crédito com a Prefeitura e não vão receber a nova cobrança.

Buracos da cidade

Na semana passada, o prefeito cumpria agenda em Brasília e um dos principais pedidos feitos à bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional foi o de verba para recuperar as vias da Capital. Marquinhos afirmou para a emissora que não adianta tapar buracos, poi segundo ele, “cerca 50 ou 60% da pavimentação asfáltica de Campo Grande é frágil”. Ele ainda concluiu explicando que o asfalto da Capital está cerca de 18 anos sem a devida manutenção. “A vida útil de um asfalto é cinco a sete anos e o asfalto de Campo Grande tem em média vida de 23 anos sem nenhuma manutenção”.

Justificando o pedido de recursos, Trad falou dos valores gastos com a ‘operação Tapa-Buraco’. “Ao invés de gasta R$ 34 milhões para tapar buraco sem resolver o problema. Poderia usar o dinheiro para abater um empréstimo para utilizar para recapeara nossa cidade”.