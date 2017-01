Omep e Seleta Prefeito eleito chega colocando 'ordem na casa' e em seu segundo dia vai ao MPE "Prometeiu resolver a questão das entidades e também falar sobre aterro"

Foto: Arquivo/Wanderson Lara

O prefeito da cidade de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), que assumiu neste dia 1º, já chegou colocando “ordem” na casa, no tocante caso “Omep e Seleta”, prometeu resolver e ter respostas convictas ainda nesta terça-feira (3).

De acordo com a sua assessoria, Marquinhos se reunirá com o procurador-geral do MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul), Paulo Cezar Passos. O encontro, previsto para as 9h30 min e será para tratar sobre a Omep (Organização Mundial pela Educação Pré-Escolar) e Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária, além de outras questões.

Ainda de acordo com a assessoria de comunicação, o chefe do Executivo Municipal quer uma solução definitiva para os trabalhadores das entidades. Por ordem da Justiça, os contratos foram rescindidos e todos os funcionários exonerados, mas a Prefeitura, ainda na gestão anterior, conseguiu reverter à situação e parte dos servidores voltou para suas funções. Mas, o impasse ainda é grande, pois é a determinação anterior que ordena a demissão de todos.

Também na reunião desta terça-feira, o objetivo é encontrar solução para aterro de entulhos, que, no fim de 2016, foi fechado por ordem da Justiça, já que apresentava uma série de irregularidades, como operar sem licença.

Na segunda-feira (1º), em seu primeiro dia de gestão, o prefeito priorizou a operação tapa-buraco e anunciou exigência de melhorias no serviço. Também afirmou que os primeiros dias serão para levantar todas as informações e dados das secretarias, para ter um balanço final da real situação do Município.

A reunião acontece às 9h30 no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, localizado na Rua Pres. Manuel Ferraz de Campos Salles, 214, Jardim Veraneio.