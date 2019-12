PARCERIA Prefeito elogia trabalho do TCE e diz que Capital economizou meio milhão Órgão foi responsável por fiscalizar os 56 milhões do BID investidos na obra de revitalização da Rua 14 de Julho

Rua foi inaugurada com grande festa no último dia 29 de novembro Foto: Tero Queiroz

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), elogiou o trabalho do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que fiscalizou o investimento dos recursos internacionais do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), na obra de revitalização da Rua 14 de Julho, entregue no último dia 29 de novembro a população da Capital de MS. Segundo Marquinhos foram economizados cerca de meio milhão de reais dos cofres públicos com o trabalho realizado pelo TCE. “Uma economia que o TCE proporcionou a Campo Grande. Então aqui eu rendo uma homenagem ao Tribunal de Contas do Estado, por meio do presidente conselheiro Iran Coelho das Neves, que deu um presente para a cidade e fez, junto com a equipe do BID, todos os cálculos evolutivos e avalizaram tudo que foi feito”, felicitou Trad.

O TCE encerrou também no final de novembro a primeira grande fiscalização de recursos internacionais investidos em obras públicas no Estado. A Corte de Contas foi credenciada para o trabalho junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em fevereiro de 2018, depois de uma avaliação criteriosa da estrutura, organização, metodologia e capacidade para a execução de auditorias. O processo foi analisado na sede do BID, em Washington, nos Estados Unidos.

No total, o BID investiu 56 milhões de reais no Programa Reviva Campo Grande. A classificação de competência perante ao BID permitiu uma grande economia aos cofres do município de Campo Grande, que teria que contratar uma consultoria para acompanhar a aplicação dos recursos.

Segundo o TCE o credenciamento já é parte de um processo de evolução da Corte nas fiscalizações das obras públicas no Estado. “Poder fiscalizar uma obra do BID é uma demonstração de confiança do Banco Interamericano no trabalho do Tribunal de Contas”, afirmou o governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha, lembrou que “isso é recurso público economizado e otimizado, que volta em forma de benefícios para a população”.

O diretor geral do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio explicou como foi realizado o trabalho. “O Tribunal atuou como auditor independente. O trabalho foi realizado no sentido de extrair um relatório sobre a execução financeira do contrato com o banco financiador, encaminhado ao banco que avalia as recomendações feitas pela equipe e determina, caso haja necessidade, que o município faça os devidos ajustes para atender todas as previsões do contrato”, detalhou.