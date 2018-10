Assistência Social Prefeito empossa comissão intergestora de assistência Social

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado da vice-prefeita Adriane Lopes e do Secretário Municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva, assinou na manhã desta terça-feira (9), o termo de posse para composição do CIMAS (Comissão Intergestora Municipal de Assistência Social de Campo Grande).

De acordo com o secretário Municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva o conselho conta com a atuação de representantes do Executivo, Legislativo e da Sociedade Civil e seus respectivos Fóruns e Conselhos.

“Com este Fórum nos fortalecemos as políticas públicas de assistência social tornando-as mais forte como acontece nos últimos vinte e cincos anos com o advento da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), e os treze anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Vamos dividir as responsabilidades e tomar as decisões juntos par gerar mais oportunidade para quem necessita da assistência social”.

O prefeito Marquinhos Trad reforça que o CIMAS funcionará como instância de negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social de Campo Grande, revestindo-se de simbólica importância para o SUAS, posto ser iniciativa inovadora e primeira a ser levada a efeito na federação.

“Para efetivar todas as ações da assistência social, nós precisamos do apoio de todos os membros. Nós ouvimos os conselheiros e os reclames da população para tomarmos as decisões juntos, uma vez que a cidade é de todos”, completou Marquinhos.

A composição da Comissão intergestora Municipal de Assistência Social de Campo Grande – CIMAS/CG obedecerá à seguinte disposição: I – Representando a SAS: a) Superintendência de Gestão Administrativa; b) Superintendência de Gestão Financeira; c) Superintendência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; d) Superintendência de Proteção Social Básica; e) Superintendência de Proteção Social Especial; f) Secretário Adjunto de Assistência Social.

O evento contou com a presença da vereadora Cida do Amaral e dos funcionários da SAS.

Mais informações podem ser obtidas no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), do dia primeiro de outubro de 2018