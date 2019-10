TRANSPORTE PÚBLICO Prefeito entrega 20 ônibus novos e anuncia reforma de terminais na Capital Em solenidade nesta terça-feira (22) foram entregues 20 dos 55 novos ônibus à frota do transporte coletivo

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad na entrega dos ônibus Foto: Tero Queiroz

O Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), entregou nesta tarde, terça-feira (22), em solenidade na Cidade do Natal, nos autos da Avenida Afonso Pena, 20 dos 55 ônibus novos que irão integrar a frota do transporte coletivo na Capital, além disso anunciou também a reforma dos terminais e segundo o presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende, será criado aplicativo do transporte público para os campo-grandenses.

Na abertura de seu discurso, Rezende afirmou que o Consórcio Guaicurus cumpre a entrega de ônibus com dificuldades. “Os aplicativos de transporte, tudo colaborou para queda na arrecadação, estamos entregando, mas com muita dificuldade e sacrifício, em comprimento contratual”, salientou Rezende.

O restante dos ônibus devem ser entregues até novembro, dessa forma a empresa estará em 2 anos cumprindo a substituição de 176 ônibus.

Marquinhos Trad falou cobre o compromisso e atenuou seu entendimento as dificuldades enfrentadas pelo consórcio em observação as queixas feitas por Rezende. “Eu comparo o dia de hoje com o Sol e com a chuva, haverá gente que sairá daqui anunciando a chuva, pelo fato de os ônibus não terem ar-condicionado. Ou haverá aqueles que anunciarão o Sol, levando à população que desde o início da nossa gestão, foram renovados um terço da frota de ônibus”, disse.

Dos carros entregues, nenhum contará com internet e nem equipamentos como ar-condicionado ou climatizadores. No contrato feito entre o Consórcio e a prefeitura não reza a obrigatoriedade da empresa em oferecer ônibus com ar. Rezende falou sobre a promessa de Marquinhos. “Certamente na época que ele prometeu, ele não sabia que um ônibus com ar custa em média R$ 60 mil a mais, além de gastar bem mais combustível”, explicou o empresário.

O presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende. Foto: Tero Queiroz.

Nessa compra, o Consórcio Guaicurus pediu que a Prefeitura abrisse mão dos ônibus equipados com ar, para baratear a troca da frota, que com ar sairia R$ 3,5 milhões mais caro. “Fizemos investimento de R$ 16,5 milhões. Com ar Isso inviabilizaria a compra”, destacou o empresário.

Rezende ainda voltou a citar a concorrência com aplicativos de transporte, que retiraram passageiros do transporte público – que ainda convive com aumento de custos. E antes do final do encontro pontuou que será criado um aplicativo para o transporte público de Campo Grande.

Marquinhos disse em seu discurso, que todo o peso das decisões do Governo Federal recaem sobre o cidadão. E explicou que a majoração da tarifa que começará a ser avaliada pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados (Agereg) – leva em conta fatores que vão desde a reposição inflacionária, custo de insumos e reajuste de funcionários à questões técnicas, como o aumento da velocidade do serviço no perímetro.

TERMINAIS

O prefeito ainda anunciou que serão iniciados em novembro as reformas dos terminais. As obras começarão pelos terminais Júlio de Castilho e Bandeirantes e do Ponto de Integração Hércules Maymone, na Rua Joaquim Murtinho.

Ao todo serão investidos R$ 5,5 milhões para reforma dos sete terminais da cidade. Os recursos, segundo Marquinhos, virão da arrecadação com multas.

“Nesse período em que começamos a arrecadar as multas e as destinar para o fundo de reforma dos terminais, arrecadamos R$ 2,5 milhões”, destacou.

Trad lembrou que as empresas do setor não teriam obrigação, por conta do contrato de concessão assinado antes de sua gestão, de integrar veículos climatizados para o serviço, como ele prometia ocorrer. “Eu prometi e estou cumprindo, sim. Estamos com 34 ônibus com ar-condicionado e climatizado. Vamos chegar lá. Eu tenho conversado com a concessionária e eles, por maior que seja a dificuldade que passam, e que compreendemos também, vem atendendo”.