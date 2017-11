Educação Prefeito entrega ônibus novo para atender alunos da escola agrícOla "O veículo custou R$ 242,1 mil e conta com 55 lugares, incluindo espaço para cadeirante"

O prefeito Marquinhos Trad, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado e a secretária-adjunta, Soraia Inácio de Campos, visitaram na quinta-feira (23) a escola agrícola “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo”. Na ocasião, o prefeito entregou um ônibus escolar que irá realizar o transporte dos alunos que estudam na unidade. O veículo foi comprado com recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), por meio de convênio.

O ônibus vai atender a Semed (Secretaria Municipal de Educação), por meio do programa “Caminho da Escola”, do Governo Federal, criado em 2007 e que tem o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantindo a qualidade do transporte dos estudantes, o que contribui com a redução da evasão escolar.

Equipado com plataforma, o veículo custou R$ 242.100,00 e conta com 55 lugares, incluindo espaço para cadeirante. “Com apenas dez meses de gestão já conseguimos este veículo, equipado com todos os dispositivos de segurança”, frisou o prefeito.

A secretária Elza Fernandes ressaltou que o ônibus foi uma aquisição importante para a Rede Municipal de Ensino e demonstra preocupação da atual gestão com a Educação. “O bem-estar de nossas crianças é prioridade. Ficamos muito felizes com essa conquista”, disse.

Também prestigiaram a Mostra Cultural organizada pelos alunos do Ensino Fundamental e que tem o objetivo de divulgar os projetos pedagógicos desenvolvidos ao longo do ano. Desde trabalhos que visam conscientizar quanto a economia de energia até as práticas do campo, cada turma mostrou o que aprendeu dentro das disciplinas tradicionais e nas específicas do Ensino Médio, voltadas para a formação de Técnico em Agropecuária.