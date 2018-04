Infraestrutura Prefeito evita perda de R$ 1,4 milhão em pavimentação "A Prefeitura já conseguiu dar continuidade ao processo licitatório"

A viagem do prefeito Marquinhos Trad (PSD) a Brasília na semana passada garantiu a realização de mais uma obra na Capital. O prefeito conseguiu evitar a perda de R$ 1,4 milhão para pavimentação de ruas no Jardim Botafogo.

A emenda, do deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM), estava parada desde 2011. Quando assumiu a gestão, o prefeito deu andamento ao projeto para que o recurso não fosse perdido. Todavia, um decreto do Governo Federal determinou cancelamento de convênios com menos de 10% executado, o que poderia impedir a concretização da obra.

Para evitar a perda do recurso, o prefeito pediu a prorrogação do convênio e recebeu a resposta positiva nesta semana. Hoje, a Prefeitura já conseguiu dar continuidade ao processo licitatório.

A obra foi licitada e chegou a ser iniciada, mas a empreiteira desistiu da sua execução e nos últimos quatro anos o projeto ficou esquecido.

“Moro aqui desde a entrega das casas em 1997. O barro e a poeira sempre foram um problema. Mas, desde a pavimentação do Pioneiro, há uns 10 anos, passamos a sofrer com alagamento com o enxurrada que desce principalmente pela Rua Francisco dos Anjos, que se estende até a Avenida Filinto Muller”, reclama Lore Martinez, que mora exatamente na esquina com a Rua Mirai.

O projeto prevê a implantação de 746 metros de drenagem e 2,2 quilômetros de pavimentação. Serão beneficiados os moradores das ruas Junes Salommy; Francisco dos Anjos; Mirai; Iraque; Paraíuna;Canabrás; Pompeo Ferreira; Divino Fonseca; Rodrigo Moura; Kilda Monteiro e 13 de Novembro no Residencial Anapólis, além de trecho da linha de ônibus do Jardim Botafogo e Botânico.