Tapa-buracos Prefeito fiscaliza obras e ganha elogios de moradores na Capital

Registro feito por Rafael Santana em frente seu trabalho. Foto: Rafael Santana

O atual prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), vem surpreendendo os maradores campo-grandenses por se diferenciar ao fiscalizar as obras de emergência de tapa buracos que estão sendo realizadas na Capital.

Tal atitudes levou os moradores a compartilharem suas opiniões em suas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (24), o morador Rafael Santana (35), declarou "Ser fã" de Marquinhos Trad, ao chegar para trabalhar na Avenida Rodolfo José Pinho no Bairro Jardim São Bento e se deparar com o prefeito conferindo a densidade do asfalto, o morador declarou que o prefeito está de "Parabéns".

Desde que assumiu a prefeitura Campo Grande Marquinhos tem se empenhado em tapar os inúmeros buracos e tentar estancar o caos em se encontrava a maioria das ruas da cidade, o prazo estabelecido pelo gestor alcança cerca de três meses.

Foto:Reprodução/Facebook

Com o caixa em crise Marquinhos assumiu em entrevista que articularia para conseguir resolver o problema da baixa qualidade dos materiais que eram usados para se fazer os asfaltos, a população até o momento apoia a gestão e a grande parte dos campo-grandenses estão esperançosos de que haja crescimento e melhora.