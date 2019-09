ENCONTRO Prefeito participa de Café com Histórias na Esplanada Ferroviária Projeto visa envolver a comunidade civil e fortalecer democraticamente as discussões de políticas sociais

Foto: Reprodução

O prefeito Marcos Trad visita nesta sexta-feira (06), às 9 horas da manhã, o Laboratório Urbano Efêmero de Campo Grande, um projeto aberto e colaborativo que se propõe a promover encontros para a troca de experiências de projetos e iniciativas que já são realizadas na cidade ou que desejam sair do papel. Na ocasião, Trad participa do Café com Histórias, atividade proposta por professores e alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e aberto à comunidade, focada em escutar a vizinhança do entorno do Complexo Ferroviário.

O Laboratório está sendo desenvolvido na Esplanada Ferroviária justamente com o intuito de despertar nas pessoas o sentimento de pertencimento do local e se estende à área do Mercado Municipal Antônio Valente e seu entorno.

O objetivo é, através da ação coletiva de participação pública, criar visões alternativas e identificar possibilidades para a elaboração de intervenções no espaço público, dentro de uma lógica de empoderamento do território e desenvolvimento sustentável.

Até o dia 23 de setembro serão executadas atividades gratuitas como oficinas, intervenções, mostras, feiras, shows, ensaios, palestras, debates e diversas outras ações abordando temas como novas democracias, novas governanças, economia criativa e o cruzamento de artes, ciências e tecnologias sociais.

O projeto visa envolver e unir ativamente representantes da Sociedade Civil, Academia, Iniciativa Privada e Administração Pública. A iniciativa surge da ação conjunta do TransLAB.URB, coletivo sediado em Porto Alegre (RS), de atuação internacional, e da Unidade Gestora de Projetos da Prefeitura de Campo Grande, por meio do Programa Reviva Campo Grande, com fomento do Banco Internacional do Desenvolvimento (BID).