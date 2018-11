Secretários Prefeito troca quatro secretários e mantém outros quatro na equipe Prefeito em exercício fez anúncio na manhã desta quinta-feira

O vice-prefeito de Ladário em exercício, pastor Iranil Soares (PSDB) que está no comando da prefeitura depois da prisão do prefeito Carlos Ruso (PSDB), anunciou na manhã de hoje (29), os nomes que vão compor a equipe de secretariado. O anúncio foi feito em solenidade na Câmara de Vereadores.

Iranil só manteve quatro nomes da administração de Ruso. As outras quatro pastas tiveram trocas de nomes. O prefeito em exercício anunciou também os nomes das pessoas que vão administrar as fundações, de acordo com o site Corumbá Agora.

Iranil enfatizou que os escolhidos deve-se a experiência frente à administração municipal. “Além da experiência, o trabalho técnico de cada nome apresentado também foi fundamental. Procuramos nas Secretarias principais de Ladário, manter um funcionário de carreira, pois ele já conhece e domina a parte da situação para conduzir a sua Secretaria”.

O prefeito disse ainda que os nomes são de pessoas que já passaram pelas administrações da prefeitura. “Além disso, temos a presença de pessoas que já passaram por administrações anteriores e deixaram sua marca positiva em nossa Ladário. O objetivo é governar para o povo ladarense”.

Salários

Com relação a folha de pagamento de Ladário, de acordo com o site Corumbá Agora, o prefeito afirmou que a folha está além do índice permitido por Lei, mas não tem como reverter a situação de momento. “O compromisso com nossos servidores estará mantido no que se refere aos salários deste mês, que poderá ser liberado no começo de dezembro, bem como o 13° salário e a folha de dezembro”, garantiu o prefeito.

Nomes

Assumem: Elizama Medina Reis, secretária de Educação; Edilson Soares Ferreira da Silva, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos; Denilson Marcio da Silva, secretário de Administração; Antônio Bandeira de Moura Neto, secretário Extraordinário de Habitação, também responderá pela Secretaria Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico; José de Deus Gonçalves, secretário de Governo, também responderá pela Chefia de Gabinete; Alexandre Ramos de Ohara, secretário de Assistência Social, também responderá pela Secretaria Especial de Políticas Sociais e Cidadania; secretaria de Saúde – Josiane Braga; Secretaria de Finanças e Planejamento - Norma Lúcy de Mello.

Vale ressaltar que Josiane Braga, Norma Luci de Melo, Manoel Francisco de Jesus Filho e Mário Dasmacena França Filho, foram os únicos nomes escolhidos pelo prefeito Iranil que ocupavam os mesmos cargos na gestão de Carlos Ruso.

Já os diretores-presidentes das Fundações são: Luiz Eduardo da Costa Urt, diretor presidente da Fundação de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural; Lucas Otávio Marques Navarro, diretor presidente da Fundação de Cultura, também responderá pela Assessoria de Comunicação e Imprensa; Mário Damascena França Filho, diretor presidente da Agência de Trânsito e Transporte; André Ricardo dos Santos, diretor presidente da Fundação de Esportes.

Além dos nomes acima apresentados, também farão parte da atual administração; Ronilson Ramos Duarte, comandante da Guarda Municipal e Manoel Francisco de Jesus Filho, diretor presidente do Instituto de Previdência Social.

Paulo Roberto Ferreira Papa, será o controlador Geral do Município e Renato Pedraza da Silva, procurador Geral do Município.

Mensalinho

Ruso, o secretário de Educação, Helder Paes e mais sete vereadores, foram presos pelo Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado (Gaeco) na última segunda-feira (26), na operação Mensalinho. Eles são acusados de corrupção ativa e passiva e associação criminosa. Todos eles estão presos em Campo Grande, no Centro de Triagem do Jardim Noroeste.

Os vereadores já foram substituídos por suplentes.