Gestão Prefeito vai as ruas vistoriar obras tapa-buracos nessa sexta-feira

Após realizar agenda de despachos internos em seu gabinete, no Paço Municipal, o prefeito Marquinhos Trad aproveitou a sexta-feira (3), que é ponto facultativo nos órgãos públicos municipais, para fiscalizar as tarefas das equipes de tapa-buraco em Campo Grande.

[IMG_0589] Acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese; do diretor-presidente da Agetran, Janine de Lime Bruno e do diretor-geral do Departamento de Compras e Licitação (Dicom), Ralphe Cunha, o chefe do Executivo percorreu alguns pontos na cidade que recebem a manutenção, como por exemplo, a Rua José Antônio com a Rua Pernambuco e a Rua Euclides da Cunha com a Rua Nortelândia.

Marquinhos Trad vem fazendo o acompanhamento das obras desde o início de sua gestão. Durante a vistoria ele conversou com moradores e funcionários que estão executando os serviços de tapa-buracos.

Para o prefeito da Capital, a medida é obrigação do gestor público. “Quem paga é a população, por isso o prefeito tem que estar junto e ver como as obras estão sendo feitas. A partir do momento em que você cobra o serviço de qualidade, você devolve a credibilidade para a população”, afirmou Marquinhos.