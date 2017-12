"Ano Novo" Prefeito vai passar virada na Cidade do Natal com família, atrações e queima de fogos "Todos as atrações serão gratuitas e seguém a noite toda com bandas e artístas locais"

Foto: Reprodução/Web Marquinhos Trad (PSD), atual prefeito de Campo Grande-MS, deve passar a virada do ano na Cidade do Natal junto com sua família, afirmou o gestor. Trad disse que tem ido todos os dias ao local, mas lamentou que em quase todos que foi estava chovendo. Porém o prefeito ressaltou que a chuva não atrapalha o entretenimento. “Ontem mesmo eu estava lá. Caiu uma chuva forte, mas ficou tudo bem. Na virada estarei na Cidade do Natal junto com a minha família”, revelou. A programação para o dia 31 conta com quatro atrações. Na virada Às 17h a cantora sul-mato-grossense Delinha sobe ao palco. Às 19h é a vez da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio. Às 20h Chicão Castro e às 21h a animação fica por conta da Banda Lilás. Haverá queima de fogos nos altos da Afonso Pena. No dia 1º de janeiro, às 20h, o cantor Guga Borba se apresenta. Todas as atrações são gratuitas.