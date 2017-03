Prefeitos se reÃºnem com secretÃ¡rio de Cultura e o presidente da Fertel

Prefeitos se reúnem com secretário de Cultura e o presidente da Fertel

Foto: Mauricio Alves

Motivados pela ausência do sinal da TV Educativa e a necessidade de programas regionais em seus municípios, os prefeitos de Nioaque, Valdir Junior, João Buzoli vice-prefeito de Chapadão do Sul e Delano Huber prefeito de Camapuã, atendendo reivindicação da Câmara de Vereadores, encaminharam pedidos ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e ao secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery e ao diretor presidente da Fertel, Bosco Martins.

Nessa terça-feira (21), os prefeitos se reuniram na Secretaria de Cultura e Cidadania, com o o Secretário Athayde Nery e o diretor presidente da Fertel Bosco Martins para reforçarem o pedido da retransmissora da TVE em seus municípios e para discutir os detalhes técnicos e operacionais para instalação dos equipamentos e ativação do transmissor. Os prefeitos foram informados de que as cidade deverão ser incluída no plano de expansão das emissoras públicas que ainda deverá ser autorizado pelo governador Reinaldo Azambuja, com contrapartida dos prefeitos que instalam e mantém a casa de operações de equipamentos com ar condicionado.

O Secretário de Cultura e Cidadania Athayde Nery destacou a importância da expansão da TV Educativa agora já funcionado juntamente com a cultura “vamos trabalhar por uma programação que mostre nossas riquezas culturais e relevar a importância das emissoras do estado nesse ano em que completamos 40 anos da existência de MS”. Nessa nova etapa juntamente com a Secretaria de Cultura e Cidadania, o objetivo é além de melhorar o sinal em Campo Grande, melhorar e investir na digitalização do sinal da TVE nas cidades de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Bonito, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Aquidauana, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Maracaju, Nioaque, Mundo Novo e Chapadão do Sul.