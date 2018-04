Oportunidade Prefeitura abre 20 vagas para estágio de acadêmicos de Direito "20 horas semanais de trabalho e devem estar cursando do quinto ao penúltimo semestre"

Começa hoje, quarta-feira (11) o prazo para que acadêmicos do curso de Direito se inscrevam no processo seletivo da prefeitura de Campo Grande que selecionará novos estagiários. As inscrições serão feitas pelo site do órgão (www.pmcg.com.br), das 10h de hoje às 17h do dia 13 de abril.

Ao todo, são 20 vagas destinadas a estudantes devidamente matriculados e cursando do quinto ao penúltimo semestre. Os aprovados atuarão em jornadas de 20 horas semanais de trabalho, sendo distribuídas no período matutino ou vespertino.

O valor da bolsa de complementação educacional é de R$ 954, e vem acompanhado de benefícios como vale-transporte e seguro de vida.

Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas para candidatos inscritos na condição de deficiente, o que deve ser comprovado no ato de assinatura do Termo de Compromisso, mediante a apresentação de Atestado Médico.

O contrato será assinado, em caráter de estágio temporário, pelo período de seis meses e pode ser prorrogado mediante necessidade da administração pública, respeitando o limite legal. Outras informações sobre o processo seletivo você confere no edital.