CULTURA Prefeitura abre editais FMIC e Fomteatro com investimentos de R$ 4 milhões Marquinhos Trad diz que cumpre compromisso assumido com os artistas de Campo Grande

Foto: Divulgação

Ontem (1º de outubro) a Prefeitura de Campo Grande divulgou a abertura de editais que vinham sendo abandonados no município. A abertura do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e do Programa de Incentivo ao Teatro (Fomteatro), chegou como boas novas aos artistas campo-grandenses, apesar de tratar-se de dever da administração repassar esses investimentos a área cultural, só há três anos começaram a funcionar normalmente. Em 2016 a cultura sofreu um grande calote da gestão da época, de Alcides Benal. Os editais voltaram a serem regularizados apenas em 2017, quando o Prefeito Marquinhos Trad (PSD) assumiu compromisso com a classe artística.

O investimento ao FMIC será de R$ 3,2 milhões, já o Fomteatro receberá incentivo de R$ 800 mil. O foco aos projetos estará sob novo modelo de avaliação. Agora os projetos habilitados serão amplamente divulgados e poderá ser feita defesa oral dos não habilitados na primeira fase, a chamada 'fase da documentação'.

Para concorrer ao FMIC os interessados devem se inscrever em uma das 14 linhas abertas pelo edital, vale ressaltar que Artes Cênicas no FMIC não inclui teatro, já que esse tem edital próprio. A novidade são para linhas de Multilinguagens e Gastronomia, que pela primeira vez são aceitos nesse edital.

Conforme a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), para passar, o projeto deverá alcançar 70 pontos. Neste serão avaliadas a relevância cultural, criatividade, impacto territorial; multidisciplinaridade; utilização de espaços públicos; outras fontes de financiamento; democratização das atividades; acessibilidade; programas e ações voltadas à memória.

O prefeito Marquinhos Trad, disse que o edital leva em consideração o desejo dos próprios artistas durante reunião no gabinete no mês de setembro. “Como sempre em nossa gestão buscamos o diálogo e foi por meio da conversa que tivemos com o segmento artístico que pudemos entender qual seria a melhor maneira de valorizar estas pessoas que atuam diretamente na qualidade de vida dos campo-grandenses por meio da arte. Este lançamento sela o cumprimento de um compromisso assumido com os artistas da nossa Capital”, declarou.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, complementou que junto com os editais vem o trabalho de mostrar como o Poder Público tem a intenção de fomentar os fundos de financiamento culturais, assim como o planejamento a curto, médio e longo prazo para a Cultura e o Turismo, sempre em união com as ideias da sociedade e dos artistas.

“Por isso o lançamento dos editais FMIC e Fomteatro carrega o calendário de ações do Laboratório Sectur com esclarecimentos e auxílio na construção das propostas da sociedade”, atenuou.

O evento citado por Melissa acontecerá no dia 8 de outubro, as 14h no Museu das Culturas Dom Bosco. Esse encontro, com tema “Impacto dos Editais”, é parte do Laboratório da Secretaria de Cultura de MS, e visa abrir espaço para apresentação da missão da Prefeitura ao fomento da Cultura e Turismo e como os proponentes podem alinhar seus objetivos com o do Poder Público Municipal.