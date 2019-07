Jovens empreendedores Prefeitura abre inscrições para formação de jovens empreendedores

Interessados em participar do curso de formação de jovens empreendedores, dentro do Programa Inova Jovem, da Prefeitura de Campo Grande, já podem fazer as inscrições, que são gratuitas. O curso será ofertado a partir do dia 23 desde mês, no auditório da Uniderp (campus Avenida Ceará). Para garantir uma das 50 vagas, o interessado deve telefonar para (67) 99170-6657 ou comparecer pessoalmente à Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Rua 15 de Novembro, 532 – Centro).

O curso é voltado para empresários e microempresários, ou para jovens que querem empreender. São cinco dias de duração, às terças-feiras, quando serão abordados cinco temas, tais como “Entenda melhor o seu mercado e seus clientes” e “Melhores seu atendimento e aumente sua vendas”.

A palestrante será facilitada pela advogada Camila Sá, que tem MBA em Finanças e Contabilidade no Fipecafi e é sócia da empresa de consultoria e treinamento CSA Consultoria e Treinamento Ltda.

Também fará o treinamento Luiz Carlos Pinho Júnior, formado em administração e Filosofia, pós-graduado em ética e filosofia política, e com 9 anos de experiência no mercado editorial e 4 no cargo de editor chefe da empresa Modo Editora.

Confira o Cronograma

23/7 – 13h30 às 17h

– Entenda melhor o seu mercado e os seus clientes

– Explore as novas possibilidades do seu nicho

– Analise o perfil do seu público-alvo e atenda melhor as suas necessidades

– Estude as possibilidades para lançar um novo produto

– Aprenda técnicas para inovar e ser criativo dentro do seu mercado

30/07 – 13h30 às 17h

– Se diferencie e aumente a qualidade do seu negócio

– Comparar os produtos e serviços praticados pelos seus concorrentes e tire vantagem

– Estude os seus fornecedores e possibilidades de alterar a sua cadeia de produção

– Utilize parâmetros de qualidade para aperfeiçoar o seu produto

– Descubra novas necessidades do seu público-alvo

06/08 – 13h30 às 17h

– Explore as redes sociais e as vendas digitais

– Aprenda a utilizar as redes sociais para divulgar o seu negócio

– Monte um site do zero e venda os seus produtos através da internet

– Crie postagens envolventes do seu produto e negócio

– Explore as redes sociais para atrair novos clientes e fidelizar os seus consumidores

13/08 – 13h30 às 17h

– Melhore o seu atendimento e aumente suas vendas

– Analise de forma critica a sua abordagem de clientes

– Aprenda a fazer o pós-venda e fidelizar os seus consumidores

– Entenda novas formas de abordagem e explore a criatividade para vender

20/08 – 13h30 às 17h

– Entenda os seus custos e evite prejuízo

– Aprenda as técnicas de gestão financeira

– Entenda o que é custo fixo e variável e aperfeiçoe a sua gestão

– Utilize ferramentas para projetar os seus ganhos

– Projete a sua empresa através de investimentos calculados

– Faça uma projeção sobre os ganhos do seu investimento

(Com informações da assessoria)