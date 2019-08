Gestão em Finanças Prefeitura abre inscrições para o 2º Curso de Gestão em Finanças para Jovens

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para 2º Curso de Gestão em Finanças Pessoais para Jovens – GFPJ. O curso acontece nos dias 09 a 13 de setembro, das 14h às 17h, na Uniderp campus Avenida Ceará.

O objetivo do curso é orientar os jovens na gestão de suas finanças e na utilização consciente do dinheiro. As aulas serão disponibilizadas gratuitamente com atividades on-line, sendo necessário ao aluno matriculado comparecer à sala de aula.

A monitoria será ministrada pela Economista Andreia Saragoça, Bacharel em Ciências Econômic as pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e Curso de Extensão em Psicologia Econômica pela FIPECAPI/USP-SP. Atualmente ela é Consultora e Palestrante em Finanças Pessoais, com ênfase em Psicologia Econômica e Comportamento do Consumidor. Andreia atuou também como pesquisadora júnior da UFMS.

Para o Subsecretário Maicon Nogueira, o curso de GFPJ – Gestão em Finanças Pessoais para Jovens, está diretamente ligado aos três pilares que compõe a formação do jovem. “ Exercermos os pilares da formação profissional juvenil, por meio da capacitação, orientação e empregabilidade. O curso de GFPJ vem para ensinar ao jovem, como usar seu dinheiro de forma consciente ”, explica Maicon.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3314-3577, ou na sede da Subsecretária de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – centro.

Módulos do curso

Construído de forma lúdica e com conceitos básicos sobre temas do cotidiano das pessoas, o curso “Gestão em Finanças Pessoais para Jovens” aborda os seguintes módulos/temas:

• Nossa relação com o dinheiro;

• Orçamento pessoal ou familiar;

• Crédito e endividamento;

• Consumo planejado e consciente;

• Poupança e investimento;

• Prevenção e proteção;

• Consumo serviços financeiros.