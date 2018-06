Capital Prefeitura abre inscrições para o sorteio de 54 lotes no Bosque das Araras "Aqueles que forem sorteados ganharão o direito de financiar os lotes diretamente com a Emha"

A Emha (Agência Municipal de Habitação) lançou nesta sexta-feira (29) um edital para sorteio de 54 lotes no Loteamento Bosque das Araras. Cada lote tem 200 m² e é avaliado em média em R$ 43,7 mil.

Aqueles que forem sorteados ganharão o direito de financiar os lotes diretamente com a Emha, num prazo máximo de 25 anos. As parcelas não podem ser inferiores a 10% de um salário mínimo.

Segundo o edital, o sorteio será realizado no Shopping Norte Sul Plaza, no dia 25 de agosto. Os interessados em participar podem se inscrever a partir de segunda-feira (2), até o dia 15 de agosto.

A inscrição pode ser feita pelo site da Emha, ou direto na sede da agência. Para se inscrever, é necessário ter renda familiar inferior ou igual a três salário mínimos, e cumprir as exigências da Política Municipal de Habitação de Interesse Social.

Ainda conforme o edital, aqueles que ganharem os lotes não podem vendê-los antes de cinco anos do contrato. Ainda, devem construir moradia no local sorteado em prazo máximo de doze meses.

A Emha fica localizada na Rua Iria Loureiro Viana, n. 415, na Vila Oriente. O horário de atendimento da Agência é das 8h às 17h.

Mais informações no edital do sorteio, entre as páginas 7 e 8 do Diogrande.

*Fonte: por Joaquim Padilha.