Quebra molas Prefeitura abre licitação para construção de quebra molas As ruas ainda não foram divulgadas

Prefeitura de Campo Grande abriu licitação para contratação de empresa responsável para a execução de serviços de construções de quebra molas. O pedido foi feito pela Agência de Trânsito (Agetran) que ficará responsável em apresentar projeto sobre quais ruas têm a necessidade de construir as lombadas.

De acordo com o secretário de Obras da prefeitura, Rudi Fiorezi, o número de quebra molas e as vias em que eles serão construídos ainda não foi divulgado porque a Agetran vai solicitar conforme a demanda. Porém, a agência pediu para que empresa fosse licitada e já ficasse preparada quando houver a necessidade. “Essa empresa vai estar habilitada para suprir as demandas que forem surgindo e o valor é pago por unidade”, explicou o secretário. A Agetran que define também o tamanho e a altura de cada quebra molas e se a via estará apta para receber a lombada.

As empresas deverão apresentar a documentação e a proposta no dia 5 de junho de 2019, às 8h, na sala de reuniões da Diretoria-Geral de Compras e Licitação que fica na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, em Campo Grande. As empresas interessadas poderão obter gratuitamente o edital e seus anexos pelo endereço eletrônico http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/.

O contrato tem como obrigatoriedade que os serviços sejam feitos com material de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).