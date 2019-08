EDUCAÇÃO Prefeitura abre processo seletivo à profissionais para escolas de campo As inscrições ficam abertas de 20 a 21 de agosto

Foto: Reprodução

A edição do Diário Oficial desta quinta-feira (15), traz abertura de processo seletivo por tempo determinado à Assistente de Secretaria, Inspetor de alunos, Agente de Patrimônio, Auxiliar de Manutenção e Merendeiros para atuar nas escolas de campo de Campo Grande. Conforme a publicação feita pela administração municipal, os salários oferecidos são de R$ 998 até R$ 1,4 mil.

Segundo edital, serão contratados 65 profissionais. As inscrições ficam abertas de 20 a 21 de agosto, das 7h às 11h e das 12 às 16. Interessados devem comparecer nas secretarias das escolas de campo.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá preencher uma Ficha de inscrição, disponível no Anexo 8 do edital ou pode fazer download pelo site. Também deve levar até as escolas de campo – polo: a cópia do Registro Geral (RG), além da cópia, deve levar também o original, levar o comprovante de escolaridade, além do currículo.

Todas as orientações sobre o processo seletivo podem ser observadas na página seis da edição desta quinta-feira do Diogrande. Confira o endereço das escolas do campo da Reme que estão recebendo as inscrições:

Escola Municipal Oito de Dezembro (109 km)

Fazenda Girassol, Comunidade Santa Luzia, zona Rural – Região Anhanduí, CEP: 79100-000 – Extensão Profª Onira Santos Rosa (192 km). –

Escola Municipal Isauro Bento Nogueira (56 km)

Rua Mairiporã, 60 – Distrito Anhanduí – CEP – 79125-000.

Escola Municipal Agrícola Gov. Arnaldo Estevão de Figueiredo (32 km)

Rodovia MS 451 – KM 10 – Região de Três Barras.

Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco (23 km)

Rua Guia Lopes, 340 – Rochedinho – MS, CEP – 79127-000. –

Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha (22 km)

Rua dos Mascotes, s/n – Chácara das Mansões.

Escola Municipal José do Patrocínio (28 km)

BR 163 – KM 444 – Cachoeirinha, CEP – 79125-000 – Extensão Manoel Gonçalves Martins (10 km) – endereço: Sítio Itaim, BR 060, KM 25, saída para Sidrolândia – zona rural – CEP – 79100-000. –

Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima (32 km)

MS BR 080 – KM 30, Aguão, zona rural CEP – 79100-000.

Escola Municipal Leovegildo de Melo (23 km)

BR 262 – KM 309 – saída para Três Lagoas – zona rural, CEP – 79108-550 – Extensão Jacinto Matias Freire (90 km) da Escola Municipal Leovegildo de Melo – endereço: BR 262 – KM 309 – saída para Três Lagoas – zona rural, CEP – 79108-550. (Com assessoria).