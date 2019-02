RESERVA Prefeitura abre processo seletivo para contratação de psicólogo e assistente social A abertura do processo foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande de hoje

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande abriu Processo Seletivo para contratação de dois psicólogos e dois assistentes sociais para atuarem em escala mista de plantões no Centro de Especialidades Infantil (CEI), além da formação de cadastro reserva. A abertura do processo foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na edição desta sexta-feira (22), a partir da página 3.

Podem se inscrever para participar do Processo Seletivo psicólogos e assistentes sociais que já atuam na Rede Municipal de Saúde.

O período de inscrição ocorre entre a próxima segunda (25) e quarta-feira (27), até às 17h, exclusivamente no endereço eletrônico https://goo.gl/forms/NPm8RxsMqeD5FIXI3, com as seguintes informações: Nome, telefone, e-mail, matricula, data de admissão, unidade atual de lotação entre outras informações relevantes ao certame.

Após a inscrição e homologação, o candidato prestará prova objetiva e entrevista com a publicação da lista dos aprovados em 18 de março.

A prova objetiva é de caráter classificatório e eliminatório e será composta com cinco perguntas, sendo quatro objetivas e uma dissertativa e terá valor total de 10,0 (dez) pontos, sendo as objetivas valendo 1,5 (um ponto e meio) cada questão e a dissertativa 4,0 (quatro) pontos. O candidato que obtiver nota menor que 6,0 (seis) na prova será eliminado do Processo Seletivo e não será convocado (a) para a entrevista.