Pré-matriculas Prefeitura abre seleção para pré-matriculas em escolas de tempo integral em Campo Grande Os interessados devem se cadastrar a partir do dia 22 de novembro

A Prefeitura publicou nesta segunda-feira (5) edital com os critérios de seleção para matrícula em duas escolas de tempo integral em Campo Grande, a pré-matrícula acontece a partir do dia 22 de novembro.

Segundo divulgado em edital, os responsáveis interessados em matricular os filhos nas escolas Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista e Professora Iracema Maria Vicente precisam estar ciente que as escolas têm jornada de pelo menos 7 horas diárias: de segunda a quinta-feira, há aulas das 7h30 às 16 horas e às sextas-feiras as aulas acontecem das 7h30 às 14h30.

A Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista oferece 75 vagas e a Escola Municipal Professora Iracema Maria Vicente oferece 95 vagas.A pré-matrícula pode ser feita entre os dias 22 e 29 de novembro, no site da Prefeitura, pelo telefone 0800 615 15 15 ou na Divisão da Central de Matrículas, localizada na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

É importante ressaltar que os responsáveis que solicitarem a vaga, deverão entregar o comprovante de 3 a 7 de dezembro, na Divisão da Central de Matrículas ou pelo e-mail: tempointegral2019@gmail.com.

Na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, as vagas são prioritárias para pais residentes no bairro Paulo Coelho Machado. Já para a Escola Municipal Professora Iracema Maria Vicente, as vagas são para responsáveis que residirem em um raio de 2 km da escola.