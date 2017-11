Tarsila do Amaral Prefeitura abrirá piscinas para população nos fins de semana "O local contará nestes dias com salva-vidas e auxiliares"

Está aberta a temporada de verão das piscinas públicas do Parque Tarsila do Amaral. A partir do próximo fim de semana (2) os campo-grandenses poderão utilizar as piscinas do parque aos sábados, domingos e feriados, de forma gratuita e livre. O anúncio foi feito pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, durante a reunião de planejamento de criação do Grupo Gestor do Parque.

As piscinas, que já funcionam com oficinas de natação e hidroginástica, estarão disponíveis para a comunidade todos os sábados das 14h às 18h e domingos e feriados, das 8h às 12h. “As piscinas serão a praia na região do bairro Nova Lima, onde a população poderá trazer a família, pegar o sol, se divertir e desfrutar de um ambiente adequado, bonito e bem cuidado”, declarou Rodrigo.

O local contará nestes dias com salva-vidas e auxiliares, assim como guardas municipais e administrativos do parque para acompanhar as ações e gerenciar o uso correto do patrimônio. Com isso, a população fica segura e pode aproveitar o lazer na região. “As piscinas são fundamentais para a comunidade e após a reativação deles, nós estávamos aguardando esse momento aos fins de semana”, afirmou João Pereira da Costa, morador do bairro Nova Lima.

Gestão Compartilhada

O Parque Tarsila do Amaral será o segundo local onde a prefeitura implantará o Grupo Gestor. O primeiro foi no Parque Ayrton Senna, na região do bairro Aero Rancho. Agora, a população dos bairros Nova Lima e Vida Nova se organizam para definir os membros do grupo, que vai auxiliar na administração do local junto com a Prefeitura de Campo Grande e Fundação Municipal de Esportes.

A próxima reunião está marcada para quinta-feira (30) às 18h, no Parque Tarsila do Amaral.