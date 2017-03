Prefeitura aguarda decisão dos blocos sobre festa de Carnaval deste sábado

Foto: Capivara Blasé

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), divulgou nesta sexta-feira (3) que “não impediu a realização da festa de Carnaval, marcada para ocorrer no próximo sábado (4), na Capital. Em reunião ocorrida na tarde da última quinta-feira (2), entre órgãos da prefeitura, instituições policiais e organizadores do Bloco Capivara Blasé, representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pediram que seja assinado um termo de responsabilidade, pois a área da Esplanada é tombada como patrimônio histórico de Campo Grande e precisa ser preservada.

Ainda de acordo com o Executivo Municipal “a medida leva em consideração a desordem que ocorreu na noite de terça-feira (28), após encerramento da festa promovida pelo Cordão Valú”.

Durante o encontro desta quinta-feira ainda foram colocados em pauta outros locais para o bloco realizar a festa, sendo o trecho da Mato Grosso com Avenida Calógeras, Praça do Papa e Cidade do Natal. Contudo, até o momento a organização do Bloco não se manifestou quanto à assinatura do termo, nem sobre aos locais propostos para promover o Carnaval.