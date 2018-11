Gestão compartilhada Prefeitura amplia grupos gestores e implanta gestão compartilhada na Lagoa Itatiaia e no Parque Sóte

Com objetivo de melhorar os espaços de lazer de Campo Grande, a administração Municipal tem adotado a gestão compartilhada com a população em parques e praças da Capital. Nesta terça-feira (20), foi à vez da Lagoa Itatiaia e do Parque Ecológico do Sóter contar com a implantação do Grupo Gestor e posse de seus membros. A solenidade de posse aconteceu no gabinete do prefeito.

“É quase impossível uma única pessoa tomar conta de todas as coisas de nossa cidade. Com isso, vocês irão nos ajudar a fiscalizar, a administrar e a cuidar desses espaços. Afinal, não tem ninguém melhor para falar do bairro do que aquele que ali mora. Esperamos que vocês estejam unidos, que cuidem do bairro com respeito e carinho, porque quando gostamos do nosso bairro, gostamos também da cidade, do estado e do país”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Ao todo, foram empossados hoje 30 membros, entre titulares e suplentes, sendo 12 participantes do Grupo do Parque Sóter e 18 da Lagoa Itatiaia. De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a construção coletiva das ações melhoram as atividades nestes locais de lazer.

“Com a posse, vocês assumem o compromisso de, junto com a administração, tomar decisões que melhorem o Parque Sóter e a Lagoa Itatiaia, principalmente porque vocês escolheram seus representantes, tem proximidade com o local e com os moradores da região”, ressaltou Terra, que pede ajuda da população para cuidar dos espaços e dos equipamentos. “Espero que vocês abracem essa causa, porque os parques são de vocês e que nos auxiliem a cuidar já que as academias ao ar livre estão recebendo manutenção”, complementou.

A academia ao ar livre do Parque Sóter já recebeu manutenção, pintura e substituição de peças e está toda reformada e preparada para a população poder utilizar de forma segura. Dia 29 será a reforma dos equipamentos da ATI da Lagoa Itatiaia, além de mais 19 Academias que receberão reparos.

Representando a Câmara, o vereador Eduardo Romero elogiou a administração pela criação dos Grupos Gestores e ressaltou a importância de ouvir a comunidade. “A melhor coisa para o gestor é ouvir a população e isso mostra o ritmo de governar, de fazer um trabalho em conjunto e fazer essa divisão é uma grandeza, não é fácil, mas tem gerado resultados positivos para Campo grande e tem feito reviver espaços de esporte e lazer que estavam esquecidos, como o Parque Sóter, símbolo de uma região que tem crescido e melhorado a cada ano. A cidade é feita por pessoas e quando todos participam é mais fácil de acertar”. O vereador Romero destacou ainda que a Lagoa Itatiaia é um lugar lindo e que muitos ainda não a conhece. “É uma lagoa natural, uma das únicas do centro- oeste”, comentou.

Empossados

Confiante, Alessandra Cardoso tomou posse no Grupo do Parque Sóter. “Vamos ajudar no que for necessário para que o parque melhore cada vez mais e com o Grupo e a Prefeitura seremos mais fortes, trazendo novas soluções e cada vez mais pessoas para dentro do parque”, comentou Alessandra, que é moradora da Mata do jacinto há 12 anos e que participa das oficinas de esporte e lazer há 4 anos.

Na mesma linha, Marcelo Rébua afirma que a união será o início de grandes ações na Lagoa. “Me surpreendi com o interesse dos moradores e dos frequentadores da Lagoa Itatiaia em colaborar com o Grupo Gestor. Juntos, já demos o pontapé inicial e conseguimos uma empresa para fazer o teste de qualidade da água e na próxima semana já teremos o resultado. Estamos unidos e vamos melhorar um dos cartões postais mais bonitos de Campo Grande”, comemora.

O Coronel do Corpo de Bombeiro Militar, José Antonio Pereira dos Santos, hoje, na reserva, faz trabalho voluntário voltado a preservação ambiental como membro do Rotary Clube e já tem interesse em fazer ações na Lagoa em dezembro. “Queremos ajudar o Grupo Gestor e podemos, com o Rotary e com o Corpo de Bombeiros, fazer a medição de profundidade do lago. Também pretendemos plantar mudas de árvores na região, desenvolver trabalhos de conscientização da limpeza e cuidados com a população. Mostrando nossa disposição em ajudar, nós vamos doar dispenses com sacos de lixo para a população que for passear com seu cachorro”, opinou.

Campo Grande já tem Grupos Gestores nos parques Ayrton Senna, Tarsila do Amaral, Jacques da Luz, nas praças esportivas Belmar Fidalgo e Elias Gadia e no Autódromo Internacional de Campo Grande.

Membros do Parque Sóter

I – Sociedade Civil Titular: Eduardo ArguelhoSuplente: Marcio Inácio Lima Titular: Alessandra Cardozo de Oliveira SilvaSuplente: Genevieve Nunes Ferro II – Representantes Beneficiários Titular: Ana Lucia Silva OliveiraSuplente: Francisca Helena Aires Torres III – Representante Frequentador Titular: Nilma Oliveira FerreiraSuplente: Jocelane Costa Jimenez IV – Administração Pública Titular: Anderson Ferreira GibranCoordenador Pedagógico: Geraldo Mitsou HaradaProfessor: Eliezer Vieira LeiteSuplente: Roberta Elke Pereira dos Santos

Membros da Lagoa