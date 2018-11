13º salário Prefeitura anuncia 13º salário e diz que pagamento em dia é 'fruto de boa gestão' Prefeitura arrecadou 77 milhões, valor que garante quase a totalidade para o pagamento

A Prefeitura vai pagar em dia o 13º salário dos servidores públicos municipais. Isso é fruto do provisionamento do 13º durante todo o ano de 2018.A atual gestão assumiu a Prefeitura com o 13º parcelado pela antiga administração, mas no primeiro ano já conseguiu pagar em dia.

Uma conquista devido à venda da folha de pagamento. Neste ano, superada a crise e a Prefeitura arrecadou R$ 77 milhões. O valor garante quase a totalidade do recurso para pagamento do 13º, que assim como no passado, será pago em dia.

O secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, explicou que nos próximos 50 dias o valor deve ser completado, que estará na conta do servidor na data correta.

“Temos toda segurança que o 13º dos servidores municipais será pago em dia. Já temos a maior parte e ainda contamos com o reforço do Refis, que pode ser pago até 23 de dezembro de 2018”, detalha Pedrossian.