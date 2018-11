Escola agrícola Prefeitura anuncia abertura de matrículas para escola agrícola em 2019 Local está disponível para estudantes que morem na zona rural da cidade

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Educação, anunciou nesta segunda-feira (26), através do Diário Oficial, a abertura das matrículas na Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo para o ano de 2019.

O candidato à matrícula na Escola Agrícola deverá residir na zona rural do entorno que compreende a unidade escolar ou nas regiões do Aeroporto Santa Maria, do Bom Jardim, das Três Barras, da Cachoeira e do Cedro, desde que possam ser atendidos pelo transporte escolar rural disponível na região.

Para ingresso no ensino fundamental, as crianças deverão estar com seis anos ou a completar até 31 de março de 2019. Do 2º ao 9º ano, o aluno deve ser da própria unidade escolar. Para ingresso no ensino médio (Curso de educação profissional técnica de nível médio integrado ao ensino médio – técnico em agropecuária – eixo tecnológico: recursos naturais), no 1º ano do ensino médio, o aluno deve ser concluinte do ensino fundamental na referida unidade escolar. No 2º e 3º ano do ensino médio, ser aluno da unidade escolar pleiteada.

Os pais ou responsáveis legais que solicitarem a vaga na condição de doador de sangue, além de atenderem aos critérios previstos neste edital, deverão apresentar comprovante, de acordo com as leis n. 2.948, de 23 de dezembro de 1992, e n. 3.604, de 9 de março de 1999.

Ainda de acordo com o texto, os pais ou responsáveis legais pelo candidato com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, além de atenderem aos critérios previstos neste edital, deverão entregar cópia do laudo médico.

Serão disponibilizadas 30 vagas para o 1º ano do ensino fundamental e 35 vagas para o 1º ano do curso de educação profissional técnica de nível médio integrado ao ensino médio – técnico em agropecuária, eixo tecnológico: recursos naturais.

No caso de vagas remanescentes para o 1º ano do curso de educação profissional técnica (ensino médio), o candidato à matrícula deve atender ao disposto no edital.

A matrícula deverá ser efetuada pelos pais, das 8 às 15 horas, na secretaria da Escola Arnaldo Estevão, na Rodovia MS 451, Km 10, Três Barras, região leste da Capital, conforme dias e condições estabelecidos.

Do dia 10 ao dia 14 de dezembro de 2018, os pais e/ou os responsáveis legais deverão efetivar a matrícula dos alunos da unidade escolar que foram aprovados direto. Nos dias 20 e 21 de dezembro de 2018, acontecerá a matrícula dos alunos aprovados e reprovados no exame final. A partir de 2 de janeiro de 2019, os pais legais pelos alunos novos deverão efetivar as matrículas, conforme a disponibilidade de vagas, observados os critérios estabelecidos neste edital.