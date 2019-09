Caminhada Prefeitura apoia caminhada em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

Celebrado no dia 21 de setembro, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência foi lembrado durante uma caminhada nesta terça-feira (17), que reuniu na Avenida Afonso Pena mais de 300 pessoas, em sua maioria ligadas à instituições que atende a esse público, entre os quais diversas secretarias municipais de Campo Grande.

O ato também contou com a participação do prefeito Marquinhos Trad, que fez questão de se juntar ao grupo, que percorreu as ruas do centro para alertar a população da importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. A caminhada percorreu o trajeto da Praça Ary Coelho até a Praça do Rádio Clube.

Durante o trajeto, o subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Junior Coringa, alertou sobre o respeito à Pessoa com Deficiência. “Respeitar inclusive no sentido de adotar e promover uma série de cuidados para que eles não sejam excluídos do nosso convívio. A acessibilidade e a inclusão fazem parte desse respeito que devemos ter para com eles. Significa dar a essas pessoas, o acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis para os demais cidadãos”.

Um dos organizadores do ato, o coordenador de Apoio à Pessoa com Deficiência, David Marques, informou que no Brasil, segundo o IBGE, 23,9% da população tem algum tipo de deficiência. “Significa algo em torno de 45,6 milhões de pessoas. Campo Grande já avançou muito, não somente nas políticas públicas relacionadas à saúde, educação, habitação e infraestrutura, mas caminha a passos largos no sentido de promover a inclusão da Pessoa com Deficiência em todos os setores da sociedade, seja no esporte, lazer, transporte, trabalho”.

Para a presidente da Associação Tagarela, Jane Francisco, o evento é de grande importância, pois chama atenção para que a sociedade possa se conscientizar sobra e importância da garantia dos direitos à Pessoa com Deficiência. “Nossas instituições precisam ser vistas para que possamos ampliar o nosso trabalho em favor da pessoa com deficiência”.

O presidente do Ismac (Instituto Sul Mato Grossense para Cegos Florivaldo Vargas), Marcio Ramos, concorda com a Jane sobre a finalidade de o evento promover maior visibilidade das pessoas com deficiência, destacando a inclusão como tema central. “A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma bandeira que precisamos levantar, precisamos provar que somos capazes de trabalhar, e mostrar o nosso potencial em empresas e órgãos públicos. Esse ato nos dá visibilidade e mostra para a sociedade que estamos aqui, unidos e dispostos a lutar por uma vida sem preconceito e mais igualitária”.

Sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

A criação do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi uma iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes – MDPD, grupo que debate, desde 1979, propostas de transformações sociais em prol das pessoas com deficiência.

A Organização das Nações Unidas (ONU) também institui a nível mundial o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado anualmente em 3 de dezembro desde 1992.