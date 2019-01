Otávio Trad Prefeitura atende pedido de vereador e instala placa de trânsito em rua do Coopharádio

A segurança é uma das prioridades para o vereador Otávio Trad (PTB). Por isso, quando o senhor Antonio Figueiró, que mora no bairro Coopharádio, convidou vereador para verificar as condições de segurança no trânsito do bairro, o parlamentar se prontificou de imediato a visitar o bairro.

Durante a visita, Antonio explicou ao vereador que há no bairro uma praça, muito freqüentada por crianças, onde tem ocorrido com freqüência problemas no trânsito devido à falta de sinalização.

Uma das ruas da praça é sem saída, porém, sem placa de identificação, motoristas acabam entrando na rua para ter acesso a outras vias e com isso o fluxo de veículos se intensificou e aumentou o perigo para segurança dos moradores da região, em especial das crianças.

Para solucionar o problema, Otávio Trad solicitou à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) para instalação da placa. A solicitação foi atendida esta semana e agora os moradores podem usufruir da praça com tranqüilidade e segurança.