INFRAESTRUTURA Prefeitura avança recapeamento na Rua Pernambuco e obras seguem para a 14 de Julho Até o final de 2020 a Prefeitura tem planejado a execução de aproximadamente 150 quilômetros de recapeamento

Foto: Denilson Secreta

Com a expectativa de entrega no próximo sábado do recapeamento na Rua Pernambuco, trecho de 1,3 km entre a Rua Ceará e a Avenida Nelly Martins, a partir da próxima segunda-feira, dia 16, a frente de serviço se deslocará para a região no entorno do Cemitério Santo Antonio. Será refeito o asfalto nos 700 metros de extensão da Avenida Consolação (entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio), mais 1,4 km da 14 de Julho – entre as Avenidas Consolação e Fernando Correa da Costa e o mesmo trecho, na Rua 13 de Maio.

O recapeamento deste trecho da 14 de Julho complementa o projeto de revitalização da principal e mais tradicional via comercial de Campo Grande, o Reviva Centro, que vai da Fernando Correa da Costa até a Avenida Fernando Correa da Costa, com inauguração prevista para o dia 30 de novembro.

O cronograma do recapeamento está atrelado a substituição do encanamento da rede de água, de cimento amianto por canos de PVC , prevista no contrato de concessão da Águas Guariroba. Neste ano serão executados 30 quilômetros de recapeamento e mais 30 quilômetros de 2020, trechos onde a troca de encanamento danifica o pavimento. Já foi refeito o asfalto em 1,6 km da Rua Arthur Jorge, entre as Avenidas Mato Grosso e Rachid Neder.

Na Rua Pernambuco, especificamente, estão programados dois trechos, um de 850 metros (já concluído), entre as ruas Padre João Crippa e Bahia. Na quarta-feira o serviço está sendo feito na última quadra da via, entre a Avenida Nelly Martins e a Rua Praia Pirituba. Com recursos do Finisa, financiamento já contratado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, serão feitos mais 1,550 quilômetro, da 13 de Maio até a Rua Padre João Cripa e da Ceará até a Rua Bahia.

PLANEJAMENTO

Até o final de 2020 a Prefeitura tem planejado a execução de aproximadamente 150 quilômetros de recapeamento, com diferente fonte de financiamento. Com recursos do Finisa (em torno de R$ 15 milhões) serão feitos 28,5 km nas sete regiões urbanas; mais 35km com recursos do Orçamento Geral da União (alocado por meio de emendar coletiva da bancada federal). Todas as ruas do perímetro central (quadrilátero formado pelas ruas Fernando Correa da Costa/Pedro Celestino/Mato Grosso e Calógeras) serão recapeadas com recursos do Reviva Centro. O asfalto será refeito em vias como Bahia, Rui Barbosa, Bandeirantes, Gury Marques, Gunter Hans, Avenida Florestal (Acesso ao conjunto Coophatrabalho), recursos do Mobilidade Urbana, PAC Pavimentação e Reviva.