57,6 milhões Prefeitura cancela licitação de obras do rio Anhanduí "Sem obra para proteção, não haverá rio"

Com quase um mês de adiamento, as três licitações para obras de R$ 57,6 milhões na avenida Ernesto Geisel, no entorno do rio Anhanduí, acabaram suspensas pela prefeitura de Campo Grande.

No aviso publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial do município, a prefeitura esclarece que foram suspensos os processos licitatórios nos três trechos: Santa Adélia até a rua Abolição, da Abolição até Bom Sucesso e da Bom Sucesso até rua Aquário.

De acordo com a prefeitura da Capital os três editais foram lançados em 10 de março, com previsão de entrega das propostas em 17 de abril. Mas em seguida, o prazo foi remarcado para 10 de maio. Na ocasião, a justificativa foi mudanças para ampliar a concorrência e obter mais detalhes da documentação contábil das empresas, atestando a capacidade financeira. Agora, todos foram suspensos.

A expectativa é que as licitações voltem a caminhar na próxima semana.

Morte lenta

Sufocado pelo assoreamento e cercado pela erosão, o rio Anhanduí é o principal curso de água de Campo Grande. O rio recebe as águas das bacias dos córregos Prosa e Segredo. Ao longo dos anos, os problemas se acumulam em assoreamento do leito, destruição dos barrancos, degradação ambiental e destruição do asfalto (engolido pela erosão).

Em dezembro de 2016, a Justiça deu prazo de 90 dias para obras emergenciais no entorno do rio. Segundo o MPE (Ministério Público Estadual), o trecho mais crítico se estendia da rua Santa Adélia até à rua Aquário.