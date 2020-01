CAMPO GRANDE Prefeitura chama oito aprovados em seleção de auxiliar administrativo Confira os nomes chamados que devem comparecer até amanhã à Secretaria de Gestão Municipal

Foto: Reprodução

Prefeitura Municipal de Campo Grande convoca hoje (13) os candidatos aprovados na seleção de auxiliar administrativo e financeiro. Os nomes estão dispostos na redação do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). O chamado deve apresentar-se à contratação até amanhã (14).

Oito auxiliares são chamados: Daíse De Jesus Ferreira Marques, Airton Feliciano De Oliveira Sobrinho, Rhaony De Aquino Barreto, Lesiane Ximenes De Oliveria, Natália Braz De Oliveira, Aryane Da Silva Siqueira, Lillian Rodrigues Dos Santos e Tallita Santos Piccoli.

Conforme edital foram convocados oito auxiliares. Os candidatos precisam se apresentar nesta terça (14) às 8h30 na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena, n° 3291, Centro.

No ato da contratação devem ser comprovadas todas as exigências do edital, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público.

A convocação está disposta na página 7 do Diário Oficial de Campo Grande.