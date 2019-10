CAMPO GRANDE Prefeitura compra mais de 18 mil lâmpadas de LED e atinge metade da meta de instalações Foi preciso um aditivo de 25% no valor de R$ 3,1 milhões para viabilizar a compra

Foto: Denilson Secreta

Contrato assinado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande oficializou aditivo da compra de mais 18.203 luminárias de LED, onde foram investidos aproximados R$ 10 milhões, conforme a administração. A nova compra faz parte da intenção de atingir a instalação de 46.250 novas luzes de LED até 2020, comportando em nove meses 58% das trocas da iluminação pública na Capital.

Ainda de acordo com a prefeitura, nesse período de nove meses foram instaladas 16 mil luminárias de LEDs, dando atenção máxima as vias de acesso aos bairros mais distantes do Centro. Após o recebimento de mais 4 mil unidades esperadas, a Prefeitura atingirá a marca de 20 mil lâmpadas já instaladas, alcançando quase a metade da meta total.

As lâmpadas de LED trarão além de economia a possibilidade do uso da tecnologia de manipulação a distância, isso é podem ser ligadas e desligadas remotamente de uma central de monitoramento da iluminação pública.

ADITIVO

Como todas as 11.182 luminárias previstas nos lotes 2,4 e 6 já foram adquiridas, foi preciso um aditivo de 25% no valor de R$ 3,1 milhões para viabilizar a compra de mais 5.390 luminárias.

Já a partir da liberação de 25% do saldo da ata de registro de preços, foi assinado contrato com a Devalle Materiais Elétrico vencedora de três lotes, no valor de R$ 6.881.585,69. Serão adquiridas 12.138 luminárias, sendo 2.813 de 50 w de potência; 5 mil de 20 w (5 mil) e mais 5 mil de 150 w de potência.

A compra das luminárias de LED foi licitada num pregão eletrônico, modalidade ata registro de preços, dividida em seis lotes. As empresas habilitadas se comprometeram a vender 46.250 mil conjuntos, mantendo o preço por um ano, ao custo total de R$ 25 milhões. Como neste formato de concorrência as compras, obrigatoriamente, devem ser fracionadas, inicialmente foram firmados contratos no valor de R$ 12,5 milhões (50% do valor total), que garantiram a aquisição de 20 mil unidades. Na semana passada, houve a liberação de mais 25% do saldo da ata de registro e ainda restará outros 25% a serem liberados para fechar o lote completo.

*Com assessoria.