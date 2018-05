Infraestrutura Prefeitura consegue economia de R$ 10,9 milhões e 4 empresas vão pavimentar 1.151 na Capital "Os custos variam conforme a extensão das vias não pavimentadas de cada região urbana"

A Prefeitura de Campo Grande homologou nessa terça-feira (22) a concorrência para escolha das empresas que serão responsáveis pela manutenção de 1.151 quilômetros de vias não pavimentadas, que integram a malha viária urbana da cidade. A licitação, que atraiu 12 empresas, teve como vencedoras quatro empresas, que atuarão nas seis regiões urbanas da cidade onde há vias não asfaltadas.

A concorrência garantiu uma economia de R$ 10.951.267,58, redução de 35,42% no preço de referência, que caiu de R$ 30.911.910,91 para R$ 19.960.643,58. A Construtora Rial Ltda venceu os lotes 1 e 2 ( regiões urbanas do Anhanduizinho e Bandeira); a Engenex Construções e Serviços atuará nas regiões urbanas do Lagoa Imbirussu, A.L. dos Santos & Cia Ltda, na região do Prosa e a Gradual Engenharia e Consultoria Ltda, na do Segredo.

Os custos variam conforme a extensão das vias não pavimentadas de cada região urbana, além do custo da logística para levar o cascalho necessário. Quanto mais distante a jazida, o custo do revestimento é maior.

Foto: Divulgação

A partir da ordem de serviço, que será dada após a assinatura dos contratos, a Prefeitura de Campo Grande planeja dobrar de 4 para 8 o número de equipes e recuperar, com drenagem superficial, reconformação e revestimento primário (com cascalho), em média, 100 quilômetros de vias pavimentadas por mês. Em seis meses, os engenheiros da Sisep calculam que 60% da malha viária estará com revestimento primário, em condições para atravessar sem problemas o próximo período chuvoso, a partir de outubro.

Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura, Rudi Fiorese, a partir da assinatura destes novos contratos, será executado um planejamento de manutenção das vias durante o período em que chove menos.

“Hoje, como trabalhamos com um saldo de contrato muito baixo, empresas contratadas por bairro, a manutenção é restrita, limitada praticamente ao patrolamento e reconformação da pista. Com as chuvas intensas, o serviço acaba tendo uma eficácia quase emergencial para garantir condições de tráfego nas vias de maior movimento”, justifica Fiorese.

Manutenção das vias não pavimentadas

Orçamento inicial – R$ 30.911.910,91

Redução de 35,42% após licitação – R$ 10.951.267,58

Valor a ser contratado- R$ 19.960.643,33

Região do Anhanduizinho

Construtora Rial Ltda

Malha não pavimentada – 272 km

Valor inicial R$ 5.403.227,14

Valor a ser contratado – – R$ 3.473.378,10

Redução de R$ 1.929.948,04 – (35,71%)

Bandeira

Construtora Rial Ltda

Malha não pavimentada – 199 km

Valor inicial- R$ 4.262.674,42

Valor a ser contratado – R$ 2.676.441,50

Redução de R$ 1.586.232,92 – (37,21%)

Imbirussu

Engenex Construções e Serviços

Malha não pavimentada – 112 km

Valor inicial – R$ 3.127.228,65

Valor a ser contratado – R$ 2.331.229,37

Redução de R$ 775.999,28 – 25,45%

Lagoa

Engenex Construções e Serviços

Malha não pavimentada – 181 km

Valor inicial- R$ 5.125.630,42

Redução de R$ 3.448.107,58 – 37,72%

Prosa

A.L dos Santos & Ltda

Malha não pavimentada- 210 km

Valor inicial – R$ 6.775.331,94

Valor a ser contratado – R$ 4.150.988,28

Redução- R$ 2.624.342,66 – 38,75%

Segredo

Gradual Engenharia e Consultoria Ltda

Malha não pavimentada- 177 km

Valor inicial – R$ 6.217.714,34

Valor a ser contratado – R$ 3.881.497,40

Redução de R$ 2.336.220,094- 37,57%.