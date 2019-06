CONCURSO Prefeitura convoca 20 estagiários aprovados à Semed Aprovados no certame deverão comparecer no dia 4 de julho, das 13h às 15h na sede do órgão

Por: TERO QUEIROZ 19/06/2019 às 10:12

Foto: Divulgação Vinte candidatos aprovados no processo seletivo para estagiários foram convocados pela Prefeitura nessa quarta-feira (19), em publicação no Diário Oficial de Campo Grande. Conforme a publicação, os aprovados deverão compareceram ao Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), munidos de RG, CPF e documentos exigidos no edital do processo seletivo. A apresentação ocorrerá no dia 4 de julho, das 13h às 15h. Cada aprovado deverá procurar a publicação para verificar o horário que lhe foi destinado. O prédio da Semed fica na rua Onicieto Severo Monteiro, número 460, bairro Vila Margarida.