EDUCAÇÃO Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para atuar em escolas da Reme Os aprovados devem comparecer até amanhã com documentações na sede da Semed

Foto: Divulgação

Convocados os aprovados em processo seletivo simplificado para atuar em escolas da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme), a chamada está na edição do Diário Oficial (Diogrande) de hoje (25).

A Prefeitura municipal explica que os aprovados devem comparecer amanhã (26), às 8h no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

No documento estão sendo convocados aprovados nas áreas de agente de patrimônio, assistente de secretaria; inspetor de alunos; merendeiro e auxiliar de manutenção; todos irão atuar nas escolas Isauro Bento, Oito de Dezembro, Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo; Darthesy Novaes Caminha; Barão do Rio Branco; José do Patrocínio e Leovegildo de Melo e Orlandina Oliveira Lima, além de atuarem nas extensões, respeitando a demanda de cada unidade.

Confira se seu nome está na lista aqui.

A edição de hoje traz ainda a lista de aprovados para assistente de educação infantil, das 2801ª até 2850ª colocação. E também para merendeiro, da 41ª à 76ª colocação: os candidato devem comparecer na sexta-feira (27), às 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed.

Será considerado desistente dos processos seletivos, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que não se apresentar no prazo estabelecido nos editais; não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função e não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.