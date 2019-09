Prefeitura convoca merendeiros classificados Ã  Rede Municipal de Ensino

CHAMAMENTO Prefeitura convoca merendeiros classificados à Rede Municipal de Ensino Os candidatos merendeiros terão que comparecer no dia 16 de setembro, às 14h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed

Foi publicado hoje (16), no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande , a convocação dos os candidatos classificados da 1ª à 40ª colocação no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Merendeiros para atuarem dentro das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino – Reme.

A convocação dos candidatos merendeiros tem o intuito de passar orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Os candidatos merendeiros terão que comparecer no dia 16 de setembro, às 14h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

Em relação a documentação solicitada, o candidato deverá entregar em data definida no momento da orientação dos candidatos, conforme edital publicado a apresentarem e/ou entregarem os originais e as respectivas fotocópias dos seguintes documentos: Declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita; Declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada; Ficha de Dados Pessoais devidamente preenchida, datada e assinada e Autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul; Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea.

Também será exigido para o convocados a entrega de: Registro Geral de Identificação (RG), com data de expedição legível, não podendo ser substituído por nenhum outro documento de identificação; Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo; Documento válido ou extrato do PIS/PASEP, emitido pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal (não podendo ser emitido pelo site); Título de Eleitor (com Identificação Biométrica nos casos em que o cadastro biométrico seja obrigatório); Comprovante de quitação eleitoral da última eleição ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo TRE (não podendo ser emitida pelo site);

Outros documentos serão exigidos, como: Comprovante de Endereço Residencial atualizado; Comprovante da Escolaridade exigida para a função; Uma fotografia 3×4; n) Comprovante de quitação com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino; Certidão de Nascimento ou de Casamento, de acordo com o estado civil, ou, ainda, de casamento com averbação e quando divorciado (todos os documentos pessoais deverão estar alterados de acordo com o estado civil atual).