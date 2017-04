Investimento Prefeitura da Capital nomeia 42 novos médicos para atendimento em UPAs

A prefeitura de Campo Grande nomeou nesta terça-feira (18), 42 novos médicos, de ao menos seis especialidades, aprovados em concurso público de provas e títulos, realizado em 2013 para integrar a rede municipal de saúde. A lista foi publicada no diário oficial de hoje.

De acordo com a publicação são 16 clínicos gerais (plantonistas), 10 pediatras (plantonistas), 10 para os PSF (Posto de Saúde da Família), três psiquiatras, um neurologista, 1 infectologista e um ambulatorial.

Ainda segundo o decreto (n. 1.637/2017), os médicos exercerão o cargo efetivo do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande, de acordo com o Edital n. 01/18/2013, de 21 de fevereiro de 2014, publicado no diário oficial n. 3.961, de 24 de fevereiro de 2014.

Além dos médicos, outros 103 aprovados no mesmo concurso foram nomeados. São técnicos de enfermagem, assistentes de inclusão escolar, enfermeiros e assistentes de serviços de saúde. (Com assessoria).