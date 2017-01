Transparência Prefeitura da Capital tira do papel órgão de controle e fiscalização

Cumprindo uma promessa de campanha, o prefeito Marquinhos Trad tirou do papel a implantação da Secretaria de Controle, Fiscalização e Transparência, cuja criação está prevista na Constituição de 1988. Mesmo assim, poucos municípios no País instalaram a Controladoria. A de Campo Grande foi criada pela Lei 5.793, de 3 de janeiro de 2017.

O novo órgão será constituído com servidores do quadro e nomeados. O Secretário escolhido foi o advogado Evandro Bandeira, renomado jurista do Estado, tendo inclusive representado, em 1993, o presidente da República Itamar Franco em uma ação jurídica com base em Mato Grosso do Sul.

O Secretário de Controle explica que atualmente a secretaria encontra-se em fase de estruturação, iniciando a formação da equipe e organização da base física, para garantir um trabalho mais eficiente possível.

“Nosso trabalho será uma atividade delicada, sensível, de fiscalização e controle interno da administração, pois temos a obrigação de ajudar a prefeitura a garantir transparência e conduta ética nos seus procedimentos”, pontuou.

Importância

A secretaria tem como objetivo principal prevenir os atos de corrupção, dando orientação aos demais secretários, com objetivo de garantir eficiência nas ações públicas.

O novo órgão fará o controle interno das atividades administrativas, executando o chamado “compliance”, um trabalho que está sendo fortalecido na iniciativa privada e agora vem ganhando espaço no setor público.

A Controladoria Geral da União (CGU) vem incentivando Estados e Municípios a criar suas controladorias para garantir que as ações e prestação de serviços ocorram dentro de um ambiente saudável.

Dr. Evandro ferreira de Viana Bandeira

Advogado formado em 1967 no Rio de Janeiro. Veio para Campo Grande em 1976, onde reabriu o escritório do pai, que era promotor. Em 1977 e 1979 participou da Comissão da Divisão e foi o primeiro Procurador Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul, onde foi indicado três vezes para ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Fundou o Instituto dos Advogados do MS e foi professor universitário.