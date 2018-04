Infraestrutura Prefeitura dá início a implatação de nova iluminação no trecho duplicado da Euler "O projeto prevê 138 superpostes de 10 metros de altura, sendo 40 postes com uma pétala de lâmpadas de led e 98 com duas lâmpadas"

A Prefeitura de Campo Grande começou a instalar nesta quarta-feira (25) a iluminação pública no canteiro central do trecho prolongado pelo do Governo do Estado, da Avenida Euler Azevedo, a partir da rotatória com a Avenida Presidente Vargas.

O projeto prevê 138 superpostes de 10 metros de altura, sendo 40 postes com uma pétala de lâmpadas de led e 98 com duas lâmpadas. No total, serão instaladas 236 lâmpadas de led de 150 W. O investimento será de R$ 601.040,23, valor quase 30% abaixo do valor de referência da licitação, fixado em R$ 858.628.63. O serviço deve ficar pronto até o início de junho.

Além da iluminação com superposte, a Prefeitura está investindo R$ 1,5 milhão (como parte das obras do Complexo Altos São Francisco) no recapeamento da Avenida Euler de Azevedo, numa extensão de 3,5 quilômetros, da rotatória com a Presidente Vargas, até a Avenida Ernesto Geisel.

O serviço já foi feito num primeiro trecho (da Avenida Presidente Vargas até as proximidades da rotatória com a Avenida Tamandaré) da pista bairro/centro. A obra na pista contrária será executada tão logo a Caixa Econômica Federal aprove a reprogramação do projeto que prevê remendo profundo em alguns trechos, onde a base será refeita, antes da aplicação do novo pavimento.