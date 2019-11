Emprego e Concurso Prefeitura de Campo Grande abre seleção para assistente educacional São 200 vagas com carga horária semanal de 40h e remuneração mensal de R$ 1.950,00

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta sexta-feira (22) abertura de processo seletivo que visa selecionar Assistente Educacional Inclusivo para atuar sob regime temporário nas unidades escolares da Reme (Rede Municipal de Ensino). São 200 vagas com carga horária semanal de 40h e remuneração mensal de R$ 1.950,00.

Para participar da seleção é preciso ter no mínimo ensino médio completo com formação específica no Curso de Magistério ou Normal Médio. As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site da prefeitura, no período de 28 a 29 de novembro até as 17h.

Das 200 vagas, 5% são reservadas para candidatos com deficiência. A seleção se dará por provas de títulos que será avaliada por pontuação.

O edital completo está disponível no Diogrande desta sexta-feira (22), a partir da página 29