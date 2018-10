Balé Aquático Prefeitura de Campo Grande inicia oficinas gratuitas de Balé Aquático no CEMTE

Com a combinação do nado sincronizado e coreografias do ballet, a Prefeitura de Campo Grande iniciou neste mês de outubro, as oficinas gratuitas de Balé Aquático, realizadas no Centro de Treinamento Esportivo (Cemte). A modalidade é voltada para crianças e adolescentes a partir de 9 anos.

A atividade refresca a tarde dos jovens que, com a modalidade, melhoram a coordenação motora, conforme explica a professora da oficina, Marcia Galdino.

“A oficina tem muitos benefícios, além da prática de exercícios que movimentam o corpo, aumenta a coordenação motora, melhora a saúde e a flexibilidade. Antes das coreografias do balé na água, primeiro é necessário saber nadar, depois iniciamos o trabalho de base usando elementos da natação, do nado sincronizado e na sequência o balé aquático”, detalha a professora.

Ao assistir a primeira aula, curiosa para saber como a oficina funciona, Tainá Evelyn Ribeiro Bastos Silva, 11 anos, disse que ficou encantada com as coreografias. “Eu sempre nadei em casa e fiquei sabendo por meio de uma amiga da escola sobre o Balé Aquático. Eu estou gostando muito dos treinos, principalmente porque posso nadar e fazer as coreografias que aprendi no balé, como ponta do pé”, disse a jovem.

Inscrições

A oficina de Balé Aquático faz parte do Projeto Jovem Talento Esportivo, desenvolvido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), e acontece de terça a sexta-feira, das 13h30 às 15h30.

As inscrições estão abertas para meninos e meninas a partir de 9 anos e podem ser realizadas pelos pais ou responsáveis, na administração do Cemte, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. Além de Balé Aquático, o local oferece oficinas de Natação, Natação Artística e Hidroginástica.

Serviço:

Centro de Treinamento Esportivo (Cemte)

Rua: Estefânia esquina com Tropeiro s/n.

Telefone para contato: 67 3314-3971